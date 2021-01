Homem ameaça ex-esposa com faca na Samambaia e é preso

PUBLICIDADE

Um homem foi preso na noite deste sábado (2), na quadra 429 de Samambaia, após usar uma faca para ameaçar a ex-esposa. As informações são da Policia Militar do 11º Batalhão.

Quando os policiais chegaram ao local da ocorrência, encontraram o suposto agressor no interior do lote e a vítima trancada na residência. Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado com ele.

A vítima explicou que o homem havia pulado o muro do lote e a ameaçado, quebrando o vidro da porta para uma tentativa de invadir a residência. No carro do ex-marido, foi encontrado uma faca, que segundo a mulher, seria a arma usada para a realização das ameaças.

A ex-esposa ainda informou que o homem teria uma arma de fogo em sua casa, a equipe então se dirigiu ao local indicado, onde encontraram apenas uma arma de pressão. O homem foi preso e autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha.