Homem acusado de assassinar o primo é preso pela PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão Rural, prendeu o acusado de assassinar o primo a facadas no Núcleo Rural Pipiripau, em Planaltina, na noite de domingo (15).

Segundo os policiais, a informação do assassinato foi repassada pelo dono da chácara, que não sabia que o homem estava na propriedade. Chegando no local, encontraram a vítima e o autor do crime.

O acusado foi encontrado com um ferimento na perna e levado para o hospital para receber os atendimentos médicos necessários. Em seguida, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante pelo crime.