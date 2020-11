HOB recebe Selo Einstein de Padrão de Qualidade e Segurança Covid-19

PUBLICIDADE

O Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) é a primeira instituição de saúde no Distrito Federal a receber o selo Einstein Padrão de Qualidade e Segurança Covid-19. Referência internacional de qualidade na área de saúde e, atualmente, de pesquisa e combate à Covid-19, o Hospital Israelita Albert Einstein avaliou as instalações e processos de segurança e higiene de várias unidades do Grupo Opty – do qual o HOB faz parte – em todo o Brasil.

O selo vem reforçar todos os protocolos e certificados vigentes no HOB, o que garante à população voltar, com mais tranquilidade, à sua rotina de consultas e exames. Segurança também atestada no centro cirúrgico, equipado com tecnologia de ponta e capacitado para realizar das mais simples às mais complexas cirurgias. Desta maneira, o HOB além de ter os melhores profissionais da área e um dos melhores parques tecnológicos do Brasil, agora também possui a chancela de que segue absolutamente todos os critérios de prevenção indicados pelo Einstein.

“O selo Einstein Padrão de Qualidade e Segurança Covid-19 é uma certificação de que o HOB aplica rigorosamente os protocolos para assegurar aos pacientes, aos profissionais e ao público em geral a qualidade e segurança indispensáveis aos serviços de saúde. Passamos por um processo minucioso de avaliação e superamos todos os requisitos em relação aos procedimentos mais exigentes de prevenção. Muito mais que atender bem nossos pacientes, queremos que eles se sintam totalmente protegidos quando estiverem dentro de nossas instalações hospitalares”, afirma o Dr. Sérgio Kniggendorf, Diretor Técnico do HOB.

A chancela de qualidade Einstein já foi implantada em outras unidades do grupo Opty, em São Paulo. “Os ambientes clínico-hospitalares são extremamente cautelosos com a higienização e muito mais seguros do que diversos outros frequentados pela população. Rotineiramente, desenvolvemos e praticamos protocolos bastante rigorosos pensando no bem-estar dos pacientes. Contudo, quando se trata de segurança, o excesso não é exagero. O selo é mais uma forma de demonstrarmos nossa preocupação com processos de segurança da saúde, ao mesmo tempo que reforçamos nosso meticuloso padrão de qualidade”, ressalta Diego Moreira, COO do Grupo Opty.

Sobre o Opty

O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. O grupo aplica um novo modelo de gestão associativa que permite ampliar o poder de negociação, o ganho em escala e o acesso às tecnologias de alto custo, preservando a prática da oftalmologia humanizada e oferecendo tratamentos e serviços de última geração em diferentes regiões do País. No formato, o médico mantém sua participação nas decisões estratégicas, mantendo o foco no exercício da medicina.

Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 21 empresas oftalmológicas, 1600 colaboradores e mais de 600 médicos oftalmologistas. O Hospital de Olhos INOB (DF), o Hospital de Olhos do Gama (DF), o Hospital Oftalmológico de Brasília (DF), o Centro Oftalmológico Dr. Vis (DF), O Instituto de Olhos Freitas (BA), o DayHORC (BA), o Instituto de Olhos Villas (BA), a Oftalmoclin (BA), o Hospital de Olhos Santa Luzia (AL), o Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem (SC), o Centro Oftalmológico Jaraguá do Sul (SC), a Clínica Visão (SC), o HCLOE (SP), a Visclin Oftalmologia (SP), o Eye Center (RJ), Clínica de Olhos Downtown (RJ) e COSC (RJ), Lúmmen Oftalmologia (RJ), Hospital de Olhos do Meier (RJ), Hospital Oftalmológico da Barra (RJ) e o Oftalmax Hospital de Olhos (PE) fazem parte dos associados, resultando em 44 unidades de atendimento. Visite www.opty.com.br.