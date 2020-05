Grupo arrecada cestas básicas e faz entrega na Estrutural

PUBLICIDADE 

“A revolução começa quando conseguimos enxergar além do alcance dos nossos olhos”, o grupo rede carregou essa ideia no coração com o objetivo de levar, por meio de doações de cestas básicas, a esperaça de dias melhores, a força para superar os momentos difíceis e a certeza que a realidade só será modificada pelo amor.

O grupo arrecadou 250 cestas básicas que foram distribuídas na Cidade Estrutural- DF e em Minas Gerais. A distribuição das cestas em Brasília foi feita em parceria com as irmãs de caridade que já fazem um trabalho de ajuda social na Estrutural e que, nesse período, estão fazendo diariamente cerca de 800 marmitex para distribuir para as pessoas carentes. Com essa parceria, elas entraram em contato com algumas famílias que não tinham recebido cestas ainda e agendaram horário para comparecerem na Capela Nossa Senhora da Esperança, na Estrutural, para receberem a cesta.

Em Minas Gerais , o grupo dividiu as cestas entre BH e São João Del Rei. As cestas em BH foram entregues com a ajuda do Centro Espírita Nova Luz. Em São João Del Rei, as cestas foram entregues para famílias bem carentes, algumas cadastradas no SOS Comunidade e algumas famílias que possuem entes internados na APAC

O grupo fez a distribuição de forma organizada com o objetivo de evitarem aglomerações, e mais de mil pessoas foram beneficiadas com as doações neste primeiro mês. “Foi um momento bem delicado pela necessidade de distanciamento social, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante e significativo. Saber que podemos contar com tantas pessoas nesse projeto e perceber que temos forças juntos para ajudar tantas pessoas pelo uso das redes sociais nos dá ânimo para seguir em frente”, desabafou Augusto César Câmara, coordenador do grupo Rede, e idealizador da ação solidária.

Para quem ainda quiser participar da obra social, siga o calendário:

