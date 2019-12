Governo entrega 132 moradias e famílias já passarão natal em casa nova

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (23) às vésperas do Natal, 132 moradores do Distrito Federal que foram beneficiados com o programa de habitação do GDF. “Chegou o dia, agora é só mudar e curtir. Meu apartamento é melhor do que eu sonhei. É um sonho mesmo, minha gente, um sonho de vida que eu realizei”, declara emocionado, o síndico Wilton Pereira dos Santos.

A temporada de festas terá um gosto diferente para os contemplados no empreendimento Parque do Sol, capitaneado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab). E o motivo é a realização de um sonho de muitos brasileiros: a conquista da primeira moradia própria. Aos poucos os novos proprietários estão se mudando e ocupando um espaço que ninguém toma mais deles.

As chaves dos apartamentos localizados na Quadra 700, do Sol Nascente, foram entregues no dia 14 de dezembro, em solenidade que contou com a participação do governador Ibaneis Rocha. A ação é voltada para famílias com renda bruta de até 12 salários mínimos e, nesta primeira etapa, beneficiou idosos, deficientes, vulneráveis e provenientes de realocação, conforme determinado na Lei nº 3.887/06.

A dona de casa Claudia Rayane da Silva, 28 anos, sonhava em um dia ter um cantinho para chamar de seu. Ela vai morar com seus seis filhos e o marido.

“Antes eu vivia em invasão, não tinha água, não tinha saneamento, não tínhamos o básico para viver. Este Natal vai ser bem melhor, pois onde nós morávamos chovia todo Natal e a gente sofria com a lama e o alagamento. Eu estou dando segurança para os meus filhos, ninguém vai querer tirar eles daqui”, conta a mãe.

Ela também já vislumbra a possibilidade de realizar outro desejo antigo. “Eu vou ter a minha cozinha sob medida. Sempre idealizei isso. Vou ter um balcão, forro de mesa, tudo do jeitinho que eu sempre quis”, completa Claudia.

Quem também já está levando a mudança aos poucos para o novo apartamento é Willian Guimarães Alves, 32 anos, confeiteiro. De acordo com ele, após anos de espera, ver o seu sonho realizado não tem preço.

“O governo foi sensacional. Aqui estava projetado para sair em 2021. Ele chegou, botou a mão e, em menos de um ano de gestão, nos entregou. Finalmente eu sinto que estou sendo representado pelo estado. Agora eu tenho uma casa para colocar meus filhos. Só quem é pai sabe o significado disso”, comemora.

Com informações da Agência Brasília.