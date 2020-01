Governador inspeciona área no Gama onde será construída uma UPA

PUBLICIDADE 

Cercado de lideranças da região e acompanhado do presidente da Câmara Legislativa Rafael Prudente, do Secretário de Governo José Humberto Pires, do Secretário da Saúde Osnei Okumoto e do Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF Francisco Araújo, o governador Ibaneis Rocha cumpriu agenda de trabalho na manha deste sábado no Gama e fez questão de inspecionar o local onde será construída uma das sete novas UPAs do DF.

As sete novas unidades de saúde serão construídas e administradas pelo IGESDF. Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo II, Planaltina, Paranoá e Vicente Pires serão beneficiadas com a construção das novas estruturas que, somadas as já existentes, totalizarão 13 UPAs para atender à população.

O IGESDF já conclui a primeira fase para construção das novas estruturas de saúde com a abertura, nesta terça-feira (14), dos envelopes com as propostas das empresas participantes do ato convocatório para construção. Para o governador Ibaneis, a construção dessas novas UPAs serão mais rápidas, graças ao modelo de gestão do instituto, que com apenas um ano de existência já apresenta resultados significativos na saúde do DF. “O IGESDF tem mecanismos mais céleres e eficientes para gerir e garantir os resultados que a população precisa e já não pode mais ficar aguardando”, declarou Ibaneis.

Entenda todo o processo

Com presença de representantes de 10 empresas, 13 envelopes de empresas concorrentes foram abertos em sessão pública no Hospital de Base. Ao todo, são sete lotes. Agora, os projetos apresentados serão analisados para verificação de conformidade com as exigências. Posteriormente, será feita a checagem dos documentos para, só então, ser feita a contratação.

Cada unidade terá área construída de 1.029 metros quadrados e a estimativa de preço das sete unidades é de aproximadamente R$ 34 milhões, mas o valor final pode ser menor, dependendo da empresa vencedora.