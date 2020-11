Gestores visitam pronto-socorro e enfermaria do Hran

PUBLICIDADE

Os secretários-adjuntos de Gestão da Secretaria de Saúde, Bruno Tempesta, e o de Assistência à Saúde, Petrus Sanches, fizeram uma visita ao Hospital Regional da Asa Norte nessa sexta-feira (13). Os gestores conversaram com servidores do pronto-socorro e enfermarias da unidade e, também, observaram que há estoque de luvas de látex estéril nos postos de enfermagem à disposição dos trabalhadores.

Com atendimento de referência para a Covid-19 desde o início da pandemia no Distrito Federal, o pronto-socorro da unidade é o local indicado para a busca de atendimento dos pacientes com sintomas mais graves. Preocupados com as condições de atendimento, os gestores verificaram a situação da escala dos profissionais, em especial dos médicos, tanto do PS quanto das enfermarias.

Servidores de diferentes categorias foram ouvidos durante a visita. “Foi muito importante essa visita e as conversas com os servidores para sabermos as dificuldades que precisamos trabalhar para melhorar as condições de atendimento. Verificamos que havia luvas disponíveis, o que era uma reclamação anterior”, relatou Bruno Tempesta.

Para adequar o hospital à fase atual da pandemia, uma reunião dos gestores da secretaria com os da unidade está marcada para a próxima semana. Serão tratados problemas apontados pelos servidores durante as conversas dessa sexta-feira.

As informações são da Agência Brasília