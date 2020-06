GDF testa mais de 9 mil comerciários

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibilizou, nesta segunda-feira (1º), 620 testes rápidos do novo coronavírus para comerciários da capital federal. De acordo com o orgão, uma parceria com a Fecomércio no sentido de repasse dos testes, tem acontecido desde a semana passada.

Entretanto, os postos de testagem localizados no Serviço Social do Comércio (Sesc), tiveram dificuldade com a distribuição dos kits. De acordo com o diretor de unidades do Serviço, Marco Túlio Caparro, o Sesc da 504 Sul foi o único a receber, apenas 140 testes.

Ao Jornal de Brasília, fontes informaram que duas pessoas estiveram no Sesc da 504 sul desde 9 h e até o início da tarde não conseguiram realizar nenhum teste, ou saber se se terá material. “Quem consegue, chegou às 5h da manhã, sem saber horário de chegada dos testes, mas pelo menos consegue ser atendido quando finalmente chegam os testes, sempre em quantidade insuficiente para todos que estão na fila”, diz a informante.

Conforme afirmou a SES-DF, foram entregues para distribuição 9.620 testes até o momento. Nesta terça-feira (2), está programado para serem entregues mais 500 kits para serem distribuídos.