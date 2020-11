PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) prorrogou o prazo de inscrição para condutores de veículos de tração animal (como carroceiros, por exemplo). Agora, os trabalhadores têm até o dia 23 de dezembro para fazer cadastro em busca de emprego.

A inscrição é para que o GDF dê empregos aos trabalhadores, já que a Lei Distrital nº 5.756/2016 vai proibir carroças e veículos semelhantes de circularem nas ruas. O objetivo é impedir que cavalos e outros animais não sejam maltratados.

Os trabalhadores têm três opções para se inscrever:

Site da Secretaria de Trabalho (Setrab)

Agência do Trabalhador

Administração regional

A lei já está prevista para entrar em vigor desde o início do ano. À época, foi dado aos carroceiros um período de oito meses para adaptação. Os trabalhadores inscritos no sistema do GDF receberão capacitação, treinamento, inclusão no mercado de trabalho e inclusão em programas de educação para jovens, adultos e idosos. Também serão viabilizados cursos técnicos profissionalizantes, integração ao mercado de trabalho e qualificação visando a independência financeira.