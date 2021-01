GDF Presente tira do atoleiro estrada no Itapoã

PUBLICIDADE

Para melhorar as condições de acesso dos moradores e produtores rurais que trabalham e vivem na estrada vicinal do Núcleo Rural Fazenda Velha/Capão da Erva, no Itapoã, uma equipe do GDF Presente, programa de zeladoria do Governo do Distrito Federal (GDF), atuou durante toda a semana no recapeamento dos cerca de 2 km da estrada de terra. Também foram colocadas manilhas para melhorar o escoamento da água da chuva na entrada de uma das propriedades da via.

Na última semana, um ônibus ficou atolado e o transporte coletivo acabou suspenso. Quem precisava sair ou chegar em casa tinha que caminhar até uma das paradas nas rodovias de acesso à via – a DF-330 ou a BR-020.

Na pista foram utilizadas mais de 140 toneladas de resíduos de construção civil, material que é reciclado sem custo pela Unidade de Recebimento de Entulhos (URE) do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Seis operários trabalharam na ação em uma máquina patrol, um compactador, um caminhão pipa e uma van de apoio.

Benefícios para a comunidade

Administrador regional do Itapoã, Marcos Cotrim explica que o trabalho de preparação da rodovia já havia sido feito no final de dezembro, mas acabou prejudicado por um temporal que caiu na região no começo deste mês. “As chuvas vêm, atrapalham o bom funcionamento das estradas, mas o GDF está bem atento às necessidades das áreas rurais”, destaca.

A moradora do Núcleo Rural Fazenda Velha Vânia da Silva, de 35 anos, conta que a dificuldade de sair e chegar em casa sem ônibus é grande. “O problema é causado pela força das chuvas, mas essa ação melhora bastante a nossa vida por aqui”, valoriza.

“Essa melhoria tem um alcance coletivo grande, já que facilita o escoamento da produção rural e o acesso das mais de 2 mil famílias que vivem por lá, por carro ou pelo transporte coletivo, que volta a rodar na estrada”, resume o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Júnior Carvalho.