GDF libera pagamento do DF Sem Miséria para 59.629 famílias

Nesta segunda-feira (20), começaram a ser pagas as 59.629 famílias beneficiárias do programa “DF Sem Miséria”. Em julho serão R$8.205.660,00 que vão ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal, inscritas no Cadastro Único.

Responsável pela operação do programa de renda do DF, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) opera junto com a Caixa Econômica.

“Trabalhamos junto com a Caixa Econômica para que o benefício fosse pago neste mês de forma regular, seguindo calendário anual, para que as famílias não ficasse ainda mais em risco social neste período de pandemia”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

O DF Sem Miséria é um adicional ao programa Bolsa Família, do governo federal, que tem o objetivo de adequar os valores recebidos ao custo de vida da realidade da capital federal. Têm direito a esse recurso aquelas famílias residentes no DF que, após o recebimento dos benefícios de transferência de renda, apresentarem renda per capita inferior a R$ 140.

Os valores a serem suplementados podem variar de R$ 20,00 a R$ 960,00 conforme composição e renda de cada família, até que a renda familiar, somada aos valores recebidos pelo Programa Bolsa Família, alcance $140,00 per capita.

O benefício distrital é pago mensalmente, seguindo o calendário nacional do Bolsa Família. O pagamento é realizado de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) impresso no Cartão Bolsa Família.

Após a liberação da parcela, o benefício ficará disponível para saque por 90 dias. Depois desse prazo, ele é devolvido aos cofres públicos. Nesse período de pandemia, quem recebe o Bolsa Família está recebendo o Auxílio Emergencial do governo federal no valor de R$ 600, em substituição ao benefício, desde que seja mais vantajoso.

Transferência de renda

O DF Sem Miséria estabelece ações integradas e articuladas das diversas políticas públicas com vistas à garantia de direitos de cidadania e superação da extrema pobreza no DF, por meio de acesso à renda, serviços públicos, projetos de inclusão produtiva e geração de emprego e renda.

Os valores dos pagamentos referentes ao DF Sem Miséria podem ser consultados no Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal.

