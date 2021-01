GDF inclui nova fase no plano de vacinação

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde retomou o formato do Plano de Vacinação, como estava previsto inicialmente, por determinação do governador Ibaneis Rocha. Dessa forma, o Governo do Distrito Federal incluiu mais uma fase no plano de vacinação contra a Covid-19, que contempla professores e agentes de segurança. Eles entram na quarta fase da primeira etapa, após a vacinação do grupo de pessoas com comorbidades.

Dessa forma, a primeira etapa passa a ter o seguinte formato:

Primeira fase

– trabalhadores da saúde;

– população idosa a partir dos 75 anos de idade;

– e pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas);

Segunda fase

– pessoas de 60 a 74 anos;

Terceira fase

– pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença, como: portadores de diabetes mellitus; hipertensão arterial grave; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; e obesidade grave (IMC≥40).

Quarta fase

– agentes de segurança e professores.

Para a vacinação, o DF contará com até 169 salas de vacina. Todas as salas foram equipadas, neste ano, com 183 câmaras frias científicas para armazenamento de imunobiológicos. Os equipamentos são mais modernos que as habituais geladeiras que antes estavam instaladas nas unidades. Elas são capazes de sustentar as temperaturas exigidas pelos laboratórios fabricantes das vacinas, com exceção do insumo da empresa farmacêutica Pfizer, que exige armazenamento a -75ºC.

O governo do Distrito Federal aguarda resultado de um processo de compra unificada em andamento no Ministério da Saúde para a compra do equipamento que terá capacidade para armazenar essas doses.

Estrutura

A Rede de Frio será responsável por operacionalizar toda a logística de vacinação contra a Covid-19. Para tal será enviado a todos os núcleos de vigilâncias epidemiológicas das regiões de saúde o planejamento solicitando a necessidade de vacinas, seringas, insumos necessários à vacinação e materiais gráficos e de escritório, bem como informações do quantitativo de servidores, a necessidade de motoristas e a relação dos postos de vacinação para a rotina.

Serão mobilizados 1,5 mil profissionais nas sete Regiões de Saúde. Com relação à vacinação, o Núcleo de Rede de Frio seguirá o cronograma de distribuição do Ministério da Saúde e o quantitativo será distribuído às regiões de saúde conforme meta populacional a ser vacinada mais incremento.

Unidades Básicas de Saúde

No Distrito Federal, a vacinação pública de rotina é ofertada à população em mais de 169 serviços, sendo 132 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), três na Atenção Secundária, 17 nas unidades hospitalares, seis nos Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie) e quatro em outros órgãos públicos, dispostos nas sete Regiões de Saúde, incluindo salas de vacinação fixas e serviços de vacinação volante para unidades rurais ou unidades que não possuem estrutura para dispor de uma sala fixa.

O Ministério da Saúde anunciou recentemente que pretende comprar 354 milhões de doses de vacinas. Entre as que devem ser disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) estão: Astrazeneca, Coronavac, Pfizer e Covax Facility (consórcio mundial para aquisição de vacinas de outros laboratórios). Todas elas são aplicadas em duas doses.

As informações são da Agência Brasília