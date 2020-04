GDF envia projeto de lei à CLDF para criação da Universidade do DF

PUBLICIDADE 

Em 19 de março deste ano o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) um projeto de lei complementar para autorizar a criação da Universidade do Distrito Federal (UnDF) e definição das áreas de atuação da instituição. A proposta, entretanto, começou a tramitar apenas em 24 de março.

A Universidade, segundo o projeto, será vinculada à Secretaria de Economia e tem prazo máximo para implantação em cinco anos. Segundo a PLC, serão ofertados cursos de graduação, pós-graduação, formação continuada e extensão e a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) integrará a UnDF.

Além da Escs, a Escola Superior de Polícia Civil, a Escola Superior de Bombeiros Dom Pedro III e a Escola Superior do Cerrado também estão em fase de credenciamento para fazer parte da universidade. Com isso, a PLC deverá extinguir a Fundação Universidade Aberta do DF (Funab).