GDF abre 3 mil vagas para cursos de auxiliar de manutenção

PUBLICIDADE

O GDF publicou nesta segunda-feira (16) um chamamento para ocupar 3 mil vagas em cursos de auxiliar de manutenção. Os cursos vão oferecer noções de diferentes profissões, como carpinteiro, jardineiro, pedreiro, serralheiro, encanador e eletricista.

As inscrições irão abrir nesta segunda-feira (16) e se encerram no dia 1º de dezembro. Serão feitas no site da Secretaria de Trabalho (Setrab). Lá, será disponibilizado um formulário a ser preenchido para efetuar a inscrição.

Para participar, basta ser pessoa física maior de 18 anos, estar desempregado e morar no Distrito Federal. 5% das vagas são voltadas para reeducandos, que cumprem no regime semi-aberto e aberto e que fazem parte do sistema prisional do DF.

Os inscritos passarão por processo de classificação e ranqueamento. Os resultados serão divulgados no site da Setrab a partir do dia 7 de dezembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação faz parte do programa Renova DF. Os alunos terão auxílio equivalente a um salário mínimo enquanto durar o curso. Os cursos terão duração mínima de 80 horas, distribuídas em 20 horas semanais. Isto é, deve durar um mês.