Game candango contra a covid-19

PUBLICIDADE 

Enquanto o mundo tenta entender as informações desencontradas sobre a pandemia do novo coronavírus, alguns se esforçam para simplificar as orientações das autoridades de saúde à população. É o caso da candanga Lizards Games, que desenvolveu o CoronaGame. O jogo, pensado para celulares e lançado na última quinta-feira (9), desenrola-se em torno de um profissional de saúde, que coleta máscaras e distribui à sociedade virtual.

Os desafios do aplicativo de entretenimento incluem, por exemplo, uma enorme mão que, sem higienização e sem luvas de proteção, transmite o vírus ao protagonista em momentos de desatenção, e a ameaça somente é neutralizada após aplicações de álcool em gel. “A meta do jogador é não entrar em contato com o vírus. E para matá-lo tem que lavar as mãos e usar máscaras se for realmente preciso sair às ruas”, explica o criador, Alex Leal. Outra missão do protagonista é levar as pessoas que passeiam pelas ruas às suas residências, para cumprir o isolamento, ou a hospitais, para tratar os sintomas da Covid-19.

A experiência do desenvolvedor, dono da LizardsGames, não se resume ao CoronaGame. Jornalista e designer de jogos, Leal também é criador da categoria newsgame, que une o interesse público à diversão para informar por meio de entretenimento. O primeiro projeto veio em 2010, em meio às eleições presidenciais vencidas por Dilma Rousseff (PT). A ex-presidenta também é protagonista do Vale-Tudo, de 2016, no qual enfrenta o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB). O jogo se dedicou a imergir o usuário no ambiente do impeachment que derrubou a petista da Presidência.

Aos 46 anos, Alex Leal também é o criador do PaybackWand, jogo de lutas estrelado pelo ex-lutador de MMA Wanderlei Silva, e o Com Fogo Não Se Brinca, desenvolvido em parceria com o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) em função da Semana Nacional de Prevenção a Queimaduras. O CoronaGame está disponível gratuitamente nas principais plataformas de aplicativos para celulares, tanto do sistema Android quanto da Apple.

Aval ministerial

Na entrevista coletiva do último sábado (11), o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, aprovou a iniciativa da Lizards Games. “Ela ajuda no engajamento das pessoas porque promove uma adesão maior ao tema. Nós enxergamos isso como uma boa estratégia para aumentar o engajamento, principalmente de crianças, adolescentes e jovens”, afirmou o membro da pasta, que afirmou não conhecer o conteúdo do aplicativo.