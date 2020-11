Funcionária de pizzaria humilhada por Wassef: “ele gosta de humilhar as pessoas”

PUBLICIDADE

Frederick Wassef, ex-advogado da família Bolsonaro “gosta de humilhar”, é o que conta a atendente do restaurante Pizza Hut que o denunciou após atitude de racismo na última semana. “Eu acho que ele gosta de humilhar as pessoas por ele ser, vamos dizer assim, de ‘alto padrão’”, disse a Danielle da Cruz de Oliveira, 18 anos.

Durante entrevista ao Fantástico no domingo (15), ela relatou que “ele falou que não queria ser atendido por mim porque eu era negra e disse que eu tinha cara de sonsa e não saberia anotar o pedido dele. Wassef rechaça as acusações e, segundo ele, é “vítima de uma armação montada”.

“Ele quis vir até onde eu estava, que era o balcão, onde eu só fecho as mesas, e aí ele veio do meio da pizzaria até onde eu estava. Falou que a pizza estava uma bosta, perguntou se eu tinha comido a pizza, eu falei que não. E aí ele começou a falar: ‘ah, mas você é uma macaca. Você come o que derem para você comer’”, disse a jovem.

“Na mesma hora que o superior ficou sabendo, já ligou para o advogado e falou que eu tinha todo o apoio deles para fazer um boletim de ocorrência contra o cara, porque eles não aceitam que uma pessoa faça isso com outras pessoas”, comentou.