Frio antes da hora antecipa inverno

PUBLICIDADE

Com a estação do outono chegando ao fim e o inverno se aproximando, é esperado que as temperaturas baixem. Para alegria de uns e tristeza de outros, chegou a hora de tirar os casacos do guarda-roupas: o frio está no Distrito Federal. Oficialmente, o inverno começa no próximo domingo (21), mas as temperaturas baixas já fazem parte da rotina dos brasilienses.

Isso acontece porque as massas de ar frio estão ganhando força e conseguem avançar para a região Centro-Oeste do Brasil com mais intensidade. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ontem, a temperatura mais baixa registrada no DF foi 12ºC, na região do Gama, aproximadamente às 6h. Por causa dos ventos fortes, porém, a sensação térmica foi ainda menor e chegou a 9ºC, também no Gama; a máxima foi de 25.2ºC. Já na região central do DF, a mínima foi 14ºC e a máxima, 22.9ºC.

De acordo com o meteorologista do Inmet Heráclio Alves, a região do Gama geralmente registra temperaturas mais baixas porque é mais aberta e possui menos edificações que o Plano Piloto, por exemplo. Heráclio ressalta que as temperaturas vem abaixando no Distrito Federal há aproximadamente duas semanas. “Já chegamos até a registrar mínimas abaixo dos 10ºC”, exemplifica.

Além do vento associado à temperatura baixa, o meteorologista explica que que o céu nublado também contribui para a sensação térmica de mais frio. “A nebulosidade e ausência da luz solar direta dificulta ainda mais o aquecimento da superfície da Terra.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje, o frio deve continuar. Segundo Heráclio, a previsão é que o céu continue nublado e as temperaturas sigam baixas. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prevê para hoje máxima de 23ºC e mínima de 16ºC no Distrito Federal. A partir de amanhã, segundo o meteorologista Heráclio, o céu abre e o sol volta a aparecer. “Mas as temperaturas continuam baixas pela manhã e podem variar entre 25ºC e 26ºC durante a tarde”, completa.

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar deve permanecer entre 95% e 45% até o fim da semana.