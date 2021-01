Fornecimento de água será interrompido temporariamente em Taquari e Sobradinho nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) anunciou que realizará obras de ampliação da capacidade de bombeamento de água para a região de Taquari e de Sobradinho I e II, nesta quinta-feira (28). Por isso será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água no dia, das 7h às 23h50, em algumas localidades das duas regiões.

As obras irão melhorar as condições de abastecimento das localidades citadas. Por isso, a Caesb sugere que a população faça uso consciente de água até o retorno dos serviços.

No Taquari, a interrupção no fornecimento de água será em toda a localidade, incluindo Polícia Rodoviária Federal, Setor de Concessionárias e de Comércios do Setor Habitacional Taquari (margem da Epia) e Setor de Postos e Motéis Norte.

Condomínios

Também ficarão sem água os condomínios Império dos Nobres, Antares, RK e Centauro, o Parque Rodoviário do DER-DF, o Departamento de Polícia Federal e Núcleo Rural Olhos d’Água, além de todos os condomínios da DF-150 E e do Grande Colorado.

A Caesb ressalta que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Agência Brasília