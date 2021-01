Foragido do Saidão de Natal é preso traficando no Areal

PUBLICIDADE

Os policiais militares do Batalhão de Policiamento com Cães apreenderam um menor e prenderam um homem foragido da justiça no Areal, por volta das 17h, deste sábado (16).

No local conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas, a equipe do BPCÃES realizava uma operação quando viram dois suspeitos, que fugiram ao avistar a chegada das viaturas. Os policiais conseguiram fazer o cerco e capturar os dois rapazes. Com o adolescente foi encontrado R$ 144,00 em dinheiro trocado (característica de quem está traficando), com o adulto foi encontrado um carregador de pistola enferrujado, três porções de maconha, balança de precisão e R$ 110,00 reais em dinheiro trocado.

Nesse momento o cão policial Draco entrou em ação e fez uma varredura no local em que eles estavam e conseguiu encontrar quantias significativas de maconha e crack, R$ 412,90 reais em dinheiro trocado, facas, embalagens, balança de precisão, um celular e uma bicicleta de origem duvidosa.

O adolescente foi encaminhado à DCA II onde o material ficou apreendido. O maior foi encaminhado à 21ª. Delegacia e autuado por tráfico de drogas e também por não ter retornado do Saidão de Natal.