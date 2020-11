Fiscalização: operação combate sonegação de impostos no DF

PUBLICIDADE

A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, vinculada à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia, faz nesta quinta-feira (12) uma operação especial de fiscalização em rodovias.

O objetivo é identificar possíveis irregularidades no trânsito de mercadorias destinadas ao Distrito Federal, combatendo a sonegação de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS).

A operação começou às 6h em quatro pontos da fronteira sul do Distrito Federal, na BR-060, BR-040, DF-290 e DF-180. A ação será durante o período da manhã e as mercadorias apreendidas estão sendo levadas para o depósito da Receita do DF, no SIA.

Vários trabalhos semelhantes serão realizados ao longo do mês de novembro em vários pontos do DF, em diferentes horários.

Estão sendo abordados caminhões, ônibus, caminhonetes e veículos de passeio, que estejam transportando mercadorias, para que se atestem a regularidade dos documentos fiscais.

Participam da operação especial de fiscalização 20 auditores fiscais da Receita, cinco gestores fazendários, 11 motoristas e 11 viaturas.

Agência Brasília