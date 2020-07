Feto do sexo masculino é encontrado em Estação da CAESB no Paranoá

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou na tarde desta segunda-feira (6), um feto do sexo masculino de aproximadamente um mês,na Estação de bombeamento de esgoto da CAESB no Paranoá.

No local se encontrava uma equipe da PCDF que fizeram a solicitação de apoio ao CBMDF. A cena e o feto permaneceram aos cuidados da Policia Civil.

Com informações da CBMDF