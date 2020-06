Festival de Brasília do Cinema Brasileiro vai acontecer!

Certamente Glauber Rocha, Paulo Emilio Sales Gomes, Nelson Pereira dos Santos e outros tantos nomes importantes que ajudaram a construir um dos maiores festivais de cinema do Brasil estão comemorando. Vai ter Festival de Brasília do Cinema Brasileiro!

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal Bartolomeu Rodrigues recebeu a autorização para realizar o tradicional evento da cidade direto do governador Ibaneis Rocha na manhã de ontem. “O governador me ligou e disse que vai disponibilizar os recursos necessários para a realização da 53ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”, contou Bartô.

“Fiquei muito feliz com a notícia! Não estava satisfeito com o cancelamento e com a falta de verba; queria muito realizar o festival, mas não queria criar um problema maior. O governador foi de uma sensibilidade muito grande, atendeu ao pedido da classe artística e disse que a gente poderia tocar o projeto”, acrescentou o secretário.

Ao Jornal de Brasília, Bartolomeu disse que a 53ª edição do festival deve ser realizada ainda este ano, possivelmente em outubro. O formato do evento será “híbrido”: on-line, por meio de plataformas virtuais; e presencial, com sessões no cine Drive-in. Segundo o secretário, a exibição de filmes na telona seria um “plus” para que o público pudesse “matar a saudade do cinema”, já que a ideia central é disponibilizar a programação on-line. “Não queremos fazer nada que coloque a saúde das pessoas em risco”, garantiu.

Agora, com o caminho livre para realizar o maior festival de cinema nacional do país, Bartô avalia que a responsabilidade “dobrou”. De acordo com o secretário, a reação forte e positiva do meio cultural contra o cancelamento do festival mostra a importância cultural que o evento tem para a cidade e para o Brasil inteiro. “A mobilização da classe artística mostrou como o Festival de Brasília é referência para o país e como nós temos a responsabilidade de manter essa tradição”, afirmou.

Embora com todas as limitações impostas pela pandemia, Bartô disse que vai trabalhar para fazer uma edição “grandiosa” do festival e que seja “referência para eventos no mundo todo”. O secretário também adiantou que está conversando com a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para organizar a tradicional Mostra Brasília e realizar junto com o festival de cinema de 2020.

A classe artística da cidade comemorou a vitória. “Que esse festival seja uma celebração da arte e da vida! Que nos reúna e nos faça sonhar com tempos melhores!”, declarou Cibele Amaral, cineasta da Aprocine (Associação das Produtoras de Cinema e Audiovisual de Brasília). “Espero que se concretize a promessa de manter o Festival de Brasília. Estamos alertas. É tempo de valorizar mais nossa cultura e nossa história”, completou o diretor Marcelo Díaz.

“Estamos aliviados com a notícia de que o Governo do Distrito Federal voltou atrás no cancelamento do Festival de Brasília, mas ainda estamos angustiados com o clima de incerteza e com a não publicação do FAC Audiovisual”, alertou Dani Marinho, presidente da Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo (ABCV).