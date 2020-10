Festival de Brasília do Cinema abre inscrições de filmes

PUBLICIDADE

Estão abertas as inscrições de filmes para a Mostra Competitiva Oficial e Mostra Brasília do 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB). O evento ocorrerá entre os dias 15 e 20 de dezembro, e os filmes serão transmitidos pelo Canal Brasil (TV e app Brasil Play).

O chamamento foi publicado no Diário Oficial (DODF) desta segunda-feira (26). As inscrições vão até às 18h do dia 10 de novembro e são feitas nos links abaixo:

Mostra Competitiva

Mostra Brasília

Ao todo, serão selecionadas 30 obras num investimento de R$ 400 mil em prêmios. A comissão de seleção, o júri e demais atividades serão coordenadas pelo cineasta Sílvio Tendler

A seleção

Serão selecionados seis filmes de longa-metragem e 12 curtas para a Mostra Competitiva Oficial. O filme deve ser brasileiro, preferencialmente inédito no Brasil e inédito no DF. Já para se inscrever na Mostra Brasília, que selecionará quatro longas e oito curtas, a produção deve ser brasiliense, realizada por produtores do DF e preferencialmente inédita na cidade. Em ambos os casos, os filmes devem ter sido concluídos a partir de 2019, e não podem ter sido selecionados em edições anteriores do FBCB.

A escolha dos filmes ficará a cargo das três comissões de seleção a serem instituídas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A Mostra Competitiva terá cinco membros para avaliar longas e cinco membros distintos para julgar os curtas. Os filmes da Mostra Brasília, por sua vez, serão avaliados por comissão composta por três membros. O resultado provisório será publicado no site da Secec e no DODF, contra o qual caberá recurso no prazo de cinco dias após sua publicação.

Premiação

O edital vai aportar recurso total no valor de R$ 400 mil, como prêmio de participação aos filmes selecionados. O valor pago a cada obra selecionada, por categoria, será de:

Mostra Competitiva Oficial

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – para filmes de longa-metragem

R$ 10.000,00 (dez mil reais) – para filmes de curta-metragem

Mostra Brasília

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – para filmes de longa-metragem

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – para filmes de curta-metragem

Informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone da Coordenação de Audiovisual da SECEC, (61) 99213 2016, em horário comercial.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa