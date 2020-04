Feiras permanentes voltam a receber público

PUBLICIDADE 

As 23 feiras permanentes do Distrito Federal voltaram a receber clientes neste sábado (4). Os espaços foram retomados após a publicação do Decreto n°40.587, que autoriza o funcionamento desses locais, neste momento, exclusivamente para a comercialização de gêneros alimentícios de consumo humano ou animal. A abertura foi feita de forma consciente e segura, pois o Governo do Distrito Federal higienizou as feiras como medida de combate à proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Neste sábado, a Agência Brasília acompanhou a movimentação na Feira Permanente do Cruzeiro. O público recebeu todas as orientações, inclusive com aferição de temperatura, procedimentos necessários para garantir que tudo transcorre com a maior segurança. Com ou sem máscaras, respeitando o espaço de distanciamento e evitando aglomeração nos boxes, os clientes aproveitaram para adquirir produtos frescos.

“Achei excelente essa reabertura”, comemorou Orlanides Maia, moradora do Cruzeiro. “Estava sentindo falta. Frequento bastante aqui e acho uma medida acertada. Você vem rapidamente e faz a compra, não tem aglomeração de pessoas. Me sinto segura.”

Também moradora da região, Jacqueline Clemêncio foi outra a elogiar a medida: “Vem em boa hora. Tenho filho atleta, e ele precisa comer comida fresca. Temos que fazer o isolamento. Estava em casa e vim fazer a compra. Volto em seguida. Estamos em uma guerra, nosso inimigo é invisível e temos que nos cuidar”.

Trabalho com segurança

O comerciante Marcelo Sarmento se mostrava animado à espera dos clientes. Afinal, as feiras estavam fechadas ao público desde 18 de março​, por decreto. Os funcionários do box que ele comanda usavam máscaras e sabiam de cor as medidas de higiene. “É muito boa a abertura das feiras, porque estamos tomando todas as precauções para continuar trabalhando” disse.

Marcelo demonstrou estar seguindo à risca as orientações: “Temos pedido para os clientes fazerem o pedido por telefone, passar e buscar no balcão para evitar a aglomeração. Se continuarmos com esses cuidados, nós vamos trabalhar e manter a saúde dos clientes e a nossa saúde financeira. Só nesta loja, são dez famílias que precisam desse trabalho. As medidas têm sido positivas, e é assim que vamos vencer o coronavírus”.

A Feira Permanente do Cruzeiro adotou medidas de precaução para evitar que o vírus se espalhe. Logo na entrada, bombeiros mediam a temperatura dos clientes. Nos boxes, os proprietários dispunham de álcool em gel e todos usavam máscaras. Cartazes sobre o novo coronavírus (Covid-19) também estão afixados no local.

Já os estabelecimentos comerciais que tiveram suas atividades suspensas continuam fechados até maio. As medidas fazem parte das ações do GDF no cuidado com a população e orientações para combater a Covid-19.

Distribuição de máscaras

Também neste sábado, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, distribuiu máscaras descartáveis para os clientes e comerciantes como forma de prevenir a proliferação do vírus. O material foi produzido por internos da Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), numa ação que contribui para seu processo de ressocialização.

Confira, abaixo, a lista das feiras e espaços de abastecimento liberados por decreto.

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF)

Feira Central de Ceilândia

Feira de Hortifrutigranjeiros de Planaltina

Feira Modelo de Sobradinho

Feira do Paranoá

Feira Permanente de Brazlândia

Feira Permanente da Candagolândia

Feira Permanente do Cruzeiro

Feira Permanente do Gama

Feira Permanente do Guará

Feira Permanente da Estrutural

Feira Permanente da Guariroba

Feira Permanente do Jardim Botânico

Feira Permanente do Núcleo Bandeirante

Feira Permanente do P Norte – Ceilândia

Feira Permanente da QNL – Taguatinga

Feira Permanente de São Sebastião

Feira Permanente de Sobradinho II

Com informações da Agência Brasília