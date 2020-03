Feira de Taguatinga recebe programa Feira Limpa

PUBLICIDADE 

Até sexta-feira (13), a feira permanente de Taguatinga, uma das mais antigas do Distrito Federal, receberá serviços de poda de árvores, limpeza, pintura de faixa de pedestre, conserto de equipamentos, como parquinhos e alambrado, entre outros serviços.

Uma força-tarefa conjunta entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Administração Regional de Taguatinga, Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e Departamento de Trânsito (Detran) fará toda a revitalização da feira, que está lá há 42 anos, e dos arredores dela.

O mutirão de órgãos públicos desembarcou na Feira Permanente de Taguatinga nesta segunda-feira (9) e faz parte do Projeto Feira Limpa da Secretaria Executiva da Cidade (Secid) que vem atuando nesses pontos comerciais de varejo em todo o Distrito Federal.

A data do lançamento – segunda-feira – foi escolhida por dois motivos. Como neste dia a feira está fechada, não há visitação. Então, nesse caso, as equipes trabalharam mais à vontade e puderam executar a parte que é considera a mais densa do serviço: poda de árvores, a limpeza do lugar e pintura e recolhimento de inservíveis.

Por isso, em vez de mercadoria nas prateleiras e no balcão dos 130 boxes da Feira Permanente da QNL de Taguatinga, o que se via nesta segunda era retroescavadeira, caminhão, caminhão-pipa em vez de gente e carro circulando em busca de um produto para levar para casa.

Responsável pela recuperação das paradas de ônibus perto da feira, o gerente de Manutenção da Divisão de Obras da Administração Regional de Taguatinga, Adilson Teixeira de Sousa, tratou de destacar a participação dos feirantes no mutirão de benfeitorias que é realizado feira. “Os feirantes se preocuparam até com a parte externa. Eles doaram a tinta para pintar as paradas. A gente só arcou com o profissional para realizar a pintura”, revelou Adilson.

Mesmo no único dia de folga, o dono da Peixaria Maranhense, Osmar Saraiva, 69 anos, aproveitou que mora perto e foi lá acompanhar os serviços. Para ele, os comerciantes só têm a ganhar com um centro de bancas limpo e bem cuidado. E termina fazendo um pedido: “Tem de ter [o mutirão de serviços] sempre”.

Quem também esteve durante todo o primeiro dia do Feira Limpa foi a presidente da Associação da Feira Permanente de Taguatinga, Katiane Sandra. Ela não escondia a felicidade com a chegada do mutirão de serviços. “Aqui teve um ou outro reparo básico. Mas ação como essa nunca. Vai ficar uma maravilha”, afirma.



Com informações da Agência Brasília