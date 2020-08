Feira da Lua celebra 19 anos com edição comemorativa e a reabertura das atividades

PUBLICIDADE

A Feira da Lua, um dos eventos mais tradicionais e longevos de Brasília, está comemorando, no mês de agosto, 19 anos de atuação no cenário comercial. A feira, que vem ao longo desses anos apoiando o comércio local dos pequenos empreendedores, produtores de artesanatos, representante da culinária, vem se reinventando em cada edição e protagonizando o crescimento e a descoberta de produtores regionais, que caíram no gosto dos brasilienses. Com a retomada das atividades, a feira promove uma edição de reabertura comemorativa de aniversário, no final de semana, nos dias 1º e 2 de agosto, no Gilberto Salomão.

Ana Cristina Alvarenga, sócia-fundadora da Feira da Lua, comenta a importância dessa retomada para o cenário empreendedor na economia criativa da cidade. “Foram meses difíceis para os produtores e empreendedores, mais de 400 famílias foram atingidas com o fechamento, mas estamos felizes em voltarmos com as atividades”, relata Ana Cristina.“A feira traz oportunidade para o produtor criativo da cidade, expõem produtos e empresas locais e faz a economia girar. Tenho muito orgulho desses anos de trabalho e de ver o crescimento dos expositores”, conclui a empresária.

A retomada também marca uma nova fase para a história da Feira da Lua, que passa a contar com a participação de pequenos produtores de outras feiras nos eventos realizados, ampliando ainda mais a abertura da economia criativa e o crescimento econômico. A Secretaria de Turismo também estará presente nessa nova fase, trazendo mais visibilidade e aproximação junto os artesãos de Brasília.

Tendências, negócios e amizades – Durante os 19 anos, a feira caiu no gosto de clientes que se tornaram fiéis às edições, e procuram realizar suas compras com os expositores. É o caso da Maria Auxiliadora Ramalho, que frequenta a Feira da Lua desde sua primeira edição e comenta sobre a preferência de realizar suas compras em eventos como esse. “Sinto que a modalidade de venda que encontro na feira me deixa mais próxima do produto e do fornecedor, e quebra a formalidade de lojas convencionais, facilitando compras mais detalhadas e encomendas exclusivas, além das amizades que acabo criando com os expositores”, afirma a cliente.

Do lado do expositor, a experiência também é exitosa e merece elogios. A venda em eventos pode se tornar o pontapé inicial para o pequeno produtor. Alguns dos expositores criaram suas empresas e negócios e alavancaram suas vendas expondo seus produtos nas mais de 600 edições já realizadas nestes 19 anos. Muitas famílias são beneficiadas e garantem lucros com o trabalho em parceria com a feira.

Esse foi o caso da Jumaria Ramalho, que é uma das pioneiras no evento, e iniciou a venda de roupas femininas trazidas de Goiânia, e nunca deixou de participar das edições. A empreendedora conta que foi expondo suas roupas na feira da lua que foi notada por clientes de outros estados e até países, e passou a viajar para levar seus produtos para outros lugares. “Participei da primeira edição e desde então vou em todas, foi aqui que comecei e ganhei clientes que, até hoje, compram comigo. Faço questão de participar por quê sei o quanto é gratificante. Estou ansiosa pelo retorno e para encontrar minhas clientes”, afirma Jumaria.

A edição de reabertura e comemoração dos 19 anos vai acontecer nos dias 1 e 2 de agosto, das 11h às 19h no shopping Gilberto Salomão.

Sobre Feira da Lua – Há mais de 18 anos a Feira da Lua tem como objetivo fomentar um evento moderno com preços competitivos, onde o público visitante possa comprar diretamente de fabricantes. Com cerca de 648 edições desde sua primeira edição, a Feira da Lua, sempre atenta ao interesse do público brasiliense, proporciona para o consumidor uma real opção de compras, oportunidades de negócios para empresários e geração de renda para artistas e artesãos.

Serviço

Feira da Lua – Edição Comemorativa

Data: Dias 1 e 2 de agosto, das 11h às 19h

Local: Centro Comercial Gilberto Salomão

Endereço: Shis QI 05 – Lago Sul, Brasília – DF, 71615-907

Instagram: @feiradalua