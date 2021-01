Farmacêutica está produzindo, no DF, vacina russa contra a covid-19

PUBLICIDADE

A farmacêutica União Química já está produzindo no Brasil a vacina Sputnik V, da Rússia, contra a covid-19. A filial da União Química no DF, localizada no Pólo JK, em Santa Maria, também trabalha para produzir o imunizante.

A confirmação da produção veio por parte do diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos, Kirill Dmitriev. O diretor-geral acredita que a produção irá aumentar em fevereiro. A informação é da agência de notícias Reuters.

A Sputnik V ainda espera aprovação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dmitriev espera ver a situação ser resolvida nas próximas semanas.