Faixas de pedestres de Taguatinga são revitalizadas

PUBLICIDADE 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) está revitalizando as 64 passagens existentes no trecho da DF-001 (Estrada Parque Contorno, Pistão Sul e Norte). O ato é em homenagem à semana de aniversário da faixa de pedestre, que hoje (1) completa 23 anos de implantação no DF.

Todas as faixas desta rodovia foram revitalizadas em setembro de 2019. Porém, ciente da necessidade de manutenção constante desses dispositivos, que sofrem desgaste na pintura diariamente pela ação do tempo e do atrito entre os pneus dos veículos e o pavimento, o órgão executa periodicamente trabalhos de revitalização.

Além das passagens, o DER está renovando a sinalização das ondulações transversais (quebra-molas) em toda a via.

No Pistão Norte não há ondulações, por isso as 26 faixas já tiveram os serviços finalizados. Todo o serviço está previsto para ser finalizado até o final da próxima semana. As faixas de outras rodovias também passarão por manutenção, de acordo com cronograma que será definido pelo DER.

Fluxo de veículos

O DER está aproveitando o baixo fluxo de veículos nas vias, causado pela necessidade de distanciamento social por conta da Covid-19, para executar este trabalho – com mais agilidade e sem impacto no trânsito.

“Este é um serviço essencial para a segurança viária”, destacou o superintendente de operações do DER-DF, Murilo de Melo Santos.

Com informações da Agência Brasília