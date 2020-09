Exposição “Brasília em Linhas” reabre No Espaço Oscar Niemeyer

PUBLICIDADE

A exposição “Brasília em Linhas”, do artista gráfico Jailson Belfort, reabre nesta sexta-feira (25), no Espaço Oscar Niemeyer. Devido à pandemia de Covid-19 e o período de distanciamento social, algumas medidas de segurança precisam seguidas, como a visitação restrita de 20 pessoas por vez no salão.

Desde o dia 18 de setembro, os equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) voltam a funcionar gradualmente, seguindo rígidas prescrições definidas na Portaria 179. “O Espaço Oscar Niemeyer está pronto para receber o público com toda segurança e cuidado que o momento pede, festejando de forma colorida e criativa os 60 anos de Brasília e a obra do arquiteto monumental”, avalia a gerente do equipamento, Marcela Lopes.

Em todos, os visitantes precisam usar máscaras e sapatilhas descartáveis (quando o piso é acarpetado) e passam por medição de temperatura e higienização com álcool gel. “Fizemos um estudo meticuloso, criamos um protocolo específico. De forma, que a segurança dos servidores e dos visitantes fossem preservadas”, conta o secretário Bartolomeu Rodrigues.

O subsecretário do Patrimônio Cultural da Secec, Demétrio Carneiro, conta que o Espaço Oscar Niemeyer vai retomar, a partir da exposição “Brasília em Linhas”, o papel de centro de referência para estudo e discussão da obra do arquiteto de Brasília. Ele planeja realizar levantamento de material de Niemeyer no Arquivo Público do DF. Além disso, anuncia que o EON vai se fortalecer como espaço para debates sobre arquitetura e urbanismo em geral.

Situado no Bosque dos Constituintes, ao lado da Praça dos Três Poderes, o EON, que foi completamente reformado durante a pandemia, recebe 60 desenhos e pinturas de Jailson. Feitos com canetas esferográficas, medindo 42 x 30 centímetros. Em cores vivas, as obras denotam um olhar de admiração para a capital brasileira no diálogo estético entre o céu e os monumentos da cidade.

“Brasília em Linhas” promete fazer visitantes refrescarem o olhar para as formas de monumentos da capital. As peças, produzidas com canetas esferográficas, criando retas e curvas a mão livre, revelam influência, em técnica e criatividade, do artista gráfico holandês M. C. Escher (1889-1972) e seus traços geométricos.

“É um privilégio fazer uma exposição em homenagem aos 60 anos de Brasília neste espaço, com obras voltadas para os monumentos patrimoniais da nossa capital. Muitos trabalhos meus têm como referência a arquitetura de Oscar Niemeyer. Estive ano passado na reinauguração do espaço e fiquei com vontade de um dia expor nesse local fantástico. Quando recebi o convite, fiquei honrado e feliz com a oportunidade”, diz ele.

Sobre a utilização de canetas esferográficas no lugar de pincéis e tinta, Jailson diz que “o fato de a caneta ser um instrumento do dia a dia, usado para escrever, torna surpreendente que com ela a gente também possa fazer arte. Acho desafiador e prazeroso”.

Jailson começou a desenhar na infância, fã do apresentador de TV e ilustrador Daniel Azulay (1947-2020). Formado em design pela Universidade Federal do Maranhão, trabalhou com publicidade e propaganda, atuando como designer gráfico, ilustrador e diretor de arte, na criação de peças publicitárias, logos e identidade visual. Também tem experiência na área de criação, projeto gráfico e diagramação de revistas e jornais.

Simone Soares, doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília (UnB), assina o texto de apresentação da mostra, onde anota que “lugares e monumentos marcantes da Capital Federal são homenageados nesta mostra artística de abordagem criativa”.

Sobre a viagem cromática, diz que “a cor viva representa o céu icônico da cidade. A neutra revela detalhes do monumento, num efeito que brinca com os elementos de luz, sombra, figura, fundo e ângulos”.

