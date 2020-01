Exames práticos de direção terão novo local de aplicação

PUBLICIDADE 

A área externa do Ginásio Nilson Nelson não será mais utilizada para a realização das Bancas Examinadoras de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), no Plano Piloto. A partir desta quinta-feira (30) os candidatos à habilitação para veículos de transporte de carga (categorias C), transporte de passageiros (D), e transporte de carga acima de 6 mil quilos brutos ou com capacidade acima de oito passageiros (E) serão redirecionados ao estacionamento do Depósito de Veículos do Detran, na Asa Norte, para realizar todas as etapas dos exames de direção.

As atividades das bancas práticas para a obtenção de CNH na categoria B, realizadas aos sábados, às 6h e às 11h, permanecerão no Detran Sede. Apenas a avaliação do procedimento de garagem ocorrerá na área externa do depósito, durante o percurso.

A alteração decorre da concessão da área ao consórcio Arena BsB, que passará a gerir integral e exclusivamente a operação do complexo composto pelo Estádio Nacional Mané Garrincha, pelo Ginásio Nilson Nelson e pelo Complexo Aquático Cláudio Coutinho.

Não haverá alteração nas bancas práticas de motos. Os exames continuam em curso no Shopping Popular.

Devido à mudança, a Engenharia de Trânsito revitalizou, na manhã desta terça-feira (28), a sinalização da área externa do Depósito de Veículos do Detran, na Asa Norte, novo local das bancas práticas de exames de direção.

Com informações da Agência Brasília.