Evento se propõe a inspirar estudantes

PUBLICIDADE

Enquanto o retorno às aulas presenciais no Distrito Federal segue em discussão, a organização sem fins lucrativos Embaixadores da Educação e o Sebrae organizaram uma “aula inspiração” em formato on-line voltada para estudantes de escolas públicas de todo o Brasil. A ideia do “Crie o impossível” é que os jovens se inspirem com histórias reais de superação e sucesso de personagens que, assim como eles, enfrentaram desafios como pobreza, exclusão e preconceitos.

O evento é gratuito e acontece amanhã, às 16h, com transmissão ao vivo pelo youtube. As inscrições podem ser feitas pelo site crie o impossível . A programação conta com palestras de 11 pessoas brasileiras que tiveram trajetórias inspiradoras, entre elas a médica Thelma Assis, campeã do BBB 20, o ator Babu Santana, o rapper e compositor Emicida, a escritora e filósofa Djamila Ribeiro, o triatleta Thiago Vinhal, a empreendedora social Polyane Costa, o produtor KondZilla, o ator Lázaro Ramos, a executiva do Google Lisiane Lemos e o ativista Rene Silva.

A iniciativa convoca os jovens a assumirem o papel de protagonistas de suas próprias vidas. “Acreditamos no potencial dos alunos de escolas públicas, por isso visamos, com o Crie o Impossível, inspirar os estudantes por meio de histórias reais a se tornarem agentes de transformação ou protagonistas da mudança”, afirma Guilhermina Abreu, co-fundadora da Embaixadores da Educação e uma das idealizadoras do evento.

Com o lema “a palavra convence, mas o exemplo arrasta”, o evento tinha, até ontem, mais de 20 mil estudantes de escolas públicas de todo o Brasil inscritos. Uma delas é a Ana Louise Holanda do Nascimento, de 15 anos. Moradora do Gama e estudante do primeiro ano do ensino médio no Centro de Ensino Médio Integrado do Gama (Cemi), a jovem se interessou pelo evento por causa das palestras. “São pessoas que eu acompanho e, mesmo sabendo que não existe uma receita pronta para o sucesso, eu gostaria de conhecer a caminhada dessas pessoas e suas inspirações”, disse a estudante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, Ana Louise está desenvolvendo, em parceria com a amiga Ana Karoliny de Sousa Cavalcante, aluna do terceiro ano, e com a supervisão do consultor do Sebrae João Fróis, um projeto de criação de uma startup para que os estudantes possam ajudar uns aos outros com mentorias sobre os componentes curriculares. “O evento também pode ajudar a desenvolver as ideias, dar visibilidade e trazer um investidor, por exemplo”, ressalta.



Durante o Crie o Impossível, os jovens serão convocados a pensar em projetos que ajudem estudantes da rede pública a terem acesso à educação durante o período da pandemia. O projeto de Ana Louise nasceu justamente a partir das dificuldades que ela e seus colegas estavam enfrentando ao tentar acompanhar os conteúdos escolares em meio à pandemia. “Como representante de turma e representante dos alunos do primeiro ano eu estava ciente de todos os problemas dos estudantes. Ninguém estava confortável com a situação do ensino à distância, os alunos estavam com muitas dúvidas e com dificuldades em aprender algumas matérias”, contou.



Pensando em facilitar o aprendizado dos colegas, e motivada por um evento da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Ana começou a desenvolver a Conect Ideas. A estudante explica que a intenção é estimular a ação jovem, já que os próprios estudantes seriam “mentores” de outros alunos. “Muitas vezes os estudantes não conseguem oportunidades de experiência prática no ensino médio. Exercer esse protagonismo, criar as oportunidades e mostrar que temos voz é importante”, afirmou.



A ideia de Ana Louise é começar atendendo estudantes do ensino médio e depois chegar às universidades. Ela explicou que os mentores que desejarem ajudar outros estudantes na plataforma passarão por uma prova de nivelamento, de acordo com as matérias ou áreas do conhecimento de interesse. A mentoria poderá ser realizada de várias formas. “Existem várias maneiras de testar conhecimentos e compartilhar com os outros. Pode ser por meio de vídeos, mapas mentais, áudios […] e ensinar também é uma forma muito eficiente de aprender”, pontua.