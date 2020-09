Estudantes do ensino público de Taguatinga ganharão centro esportivo

PUBLICIDADE

Uma parceria entre a a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e o Serviço Social da Indústria (Sesi) vai ser responsável pela criação de um centro esportivo em Taguatinga. O projeto tem o objetivo de ampliar a oferta de atividades esportivas para alunos da rede pública da região administrativa. Os estudantes poderão ter acesso a toda a estrutura de esporte e lazer disponível no espaço do Sesi da cidade durante o contraturno escolar para praticarem de diversas modalidades esportivas.

A iniciativa contempla 1,5 mil alunos, entre 8 e 15 anos. O programa, contratado por um ano pela SEL, envolve investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Desse total, R$ 1 milhão vêm do Fundo de Apoio ao Esporte (FAE) e R$ 500 mil, de emendas parlamentares.

“Mais novidades boas estão chegando”, anunciou a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão, durante visita técnica às instalações do Sesi Taguatinga. “A comunidade vai poder usufruir de uma estrutura imensa, com todo o corpo pedagógico e técnico. A competência e autoridade do Sistema Fibra/Sesi à disposição dos nossos alunos será mais uma realização do nosso time, que está trabalhando incansavelmente para levar mais qualidade de vida e saúde aos brasilienses.”

O Sesi de Taguatinga, atualmente, conta com piscinas (de salto, olímpicas e infantil), quadras poliesportivas cobertas e ao ar livre, pista de atletismo de quatro raias, quadra de areia e campo de futebol.

As matrículas para novos alunos devem abrir em dezembro, com previsão de início das aulas em janeiro de 2021. No início do projeto serão oferecidas aulas de futebol de campo, futsal, vôlei de praia, voleibol, futevôlei e natação, sendo divididas entre categorias de base e rendimento. Cada aluno participante vai ter direito a uma refeição durante o período em que estiver treinando no espaço.

