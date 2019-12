Estudantes das escolas ruais enviaram cartas de agradecimento ao administrador da Fercal

PUBLICIDADE 

O Administrador da Fercal, Fernando Gustavo recebeu em seu gabinete cartas enviadas por estudantes das escolas da área rural da cidade. Era um agradecimento coletivo da meninada pelas ações positivas realizas no local.

“Foi um negócio bem bacana, emocionante, elas agradeceram as obras e pelo empenho do governador Ibaneis, por ele, diferente dos outros governantes, olhar pela área rural da Fercal”, lembra o administrador. “Foi um encontro muito positivo”, emenda.

Nascido em Sobradinho, mas desde pequeno familiarizado com as ruas da Fercal, onde passou boa parte da infância, Fernando Gustavo, seguiu, à risca, a determinação dada pelo chefe do Executivo para que todos os gestores, administradores, equipe em geral, estivessem mais presentes, perto da população.

“Foi a proximidade com a comunidade que nos permitiu trazer essas obras para cá”, conta Gustavo, que realiza nesta sexta-feira (20), às 10h, mais uma ação, a inauguração da pavimentação em bloquetes da comunidade do Córrego do Ouro.

“A estrutura do lugar melhorou bastante, um ganho e tanto porque até pouco tempo era terra ou lama. Agora podemos tirar os alunos da sala de aula, fazer com que eles pratiquem educação física”, agradece Ramatis Azevedo, há quatro anos, diretor da escola classe. “Nunca tinha visto uma parceria tão boa entre a nossa comunidade e a Administração da Fercal, elogia o educador.

Foram 15 dias de trabalhos intensos, iniciados com terraplanagem do trecho da estrada que passa em frente à escola e ao posto de saúde, construção do meio fio e aplicação do pó de brita para fixar os quase 15 mil bloquetes utilizados na obra. Também foi construído uma queda d’água para evitar que a força da chuva alague o espaço. “Tivemos um crescimento de obras de infraestrutura e luz do ano passado, para cá, de mais de 1.000%. Só este ano já investimos mais de R$ 1,1 milhão”, festeja Gustavo.

Uma parceria firmada entre a Administração da Fercal e a Pedreira Contagem, localizada próximo à região, tem contribuído para melhorar a qualidade de vida da população rural. Isso porque, boa parte dos 40 km que ligam o centro urbano da RA às escolas e postos de saúde da área rural, é coberto por um manto de pó de brita, evitando poeira ou lamaçal.

“Nós tínhamos o recurso para os bloquetes e a pedreira entrou com o pó de brita, estamos falando de cerca de 15 caminhões desse material para cada escola”, detalha. “Para nós que moramos na roça ajudou muito porque quando chovia a gente chegava todo cheio de lama e as crianças suja na escola”, constata dona Zenaide Maria.

Com informações da Agência Brasília.