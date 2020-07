Estudante brasiliense faz sucesso com vídeo sobre Google Sala de Aula

PUBLICIDADE

A estudante Milena Luna, de 18 anos, está fazendo sucesso após produzir um tutorial que ajuda seus colegas a acessar o Google Sala de Aula, plataforma utilizada para as aulas remotas promovidas pela Secretaria de Educação. “Eu já estou fazendo algumas atividades e, realmente, a plataforma ajuda a gente a estudar a distância. Está sendo tranquilo”, explica Milena.

A jovem, que faz Inglês avançado no Centro Interescolar de Línguas (CIL) do Recanto das Emas e cursa Relações Internacionais na Universidade de Brasília (UnB), foi convidada pela escola para integrar um comitê de ajuda aos estudantes. “Nas conversas, a gente percebeu que muita gente estava com dúvidas. Fiquei muito feliz em ter sido convidada e me ofereci para gravar um vídeo que ajudasse de alguma forma esses estudantes”, acrescenta.

“Então quer dizer que, nessa primeira dificuldadezinha, em que apareceu uma tela verde que tu não sabe o que que é, tu já queria desistir? Não, meu filho, não desiste não. Ainda nem começou… E é moleza”, diz a estudante no vídeo, incentivando os colegas.

Milena explica como acessar a plataforma pela primeira vez, mostra o mural, onde ficam as postagens do professor, onde ver as atividades a ser realizadas, como preencher os formulários e até a forma de se comunicar com os professores para tirar dúvidas.

A estudante tem já uma familiaridade com o audiovisual. Ela conta que costuma gravar tutoriais de maquiagem para postar no Instagram, mas é a primeira vez que grava um vídeo com um caráter mais didático. “Fiquei muito feliz em saber que as pessoas estão gostando de assistir e que vai ser útil”, afirma.

Desde o dia 13 de julho, o ano letivo, antes suspenso devido à pandemia de Covid-19, está de volta pelo ensino mediado a distância, na plataforma Escola em Casa DF. No site da Secretaria de Educação, você encontra todas as informações sobre como acessar a plataforma e retomar as suas aulas.

