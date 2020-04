“Estamos mantendo uma relação republicana e pedindo apoio do ministério”, diz Secretário de Saúde do DF

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Na tarde desta quita-feira (23), foi realizada uma coletiva de imprensa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para a atualização de novos casos e medidas de combate ao novo coronavírus. No fim da manhã de hoje, o Governo do Distrito Federal (GDF) informou que a capital já tem 968 casos confirmados da Covid-19.

Eduardo Hage, Subsecretário de vigilância em Saúde do DF, informou que as medidas de isolamento adotadas na cidade deram resultado. “Essa medida está tendo efeito no achatamento da curva. O DF ainda não atingiu pico. Tem havido um aumento gradual dos casos. O isolamento social é necessário para não termos problemas no pico do contagio”, afirmou.

Sobre a complexo penitenciário da Papuda, segunda localidade com mais incidência de casos no DF, Francisco Araújo Filho, Secretário de Saúde, disse que o governo está tomando as medidas necessárias. “O hospital da Papuda está sendo construído. Testamos os presos da unidade e isolamos as pessoas umas das outras. Todas as medidas estão sendo tomadas para a segurança dos presos”, relatou.

Hage alertou sobre os casos assintomáticos. “Um grande número de pessoas podem estar infectadas. 80% das pessoas infectadas não apresentam os sintomas. Isso é esperado em qualquer pandemia”, disse.

“Testar em massa, não significa testar todo mundo”

Ricardo Tavares Mendes, Secretário Adjunto de Assistência à Saúde, estava presente na coletiva e atualizou os dados sobre as testagens rápidas realizadas no sistema de drive thru. “No momento da testagem, elas recebem uma triagem sobre o que fazer. Se ela testar positivo e estiver bem, a quarentena deve ser mantida até 14 dias”, alertou.

Sobre os erros nos testes, o Secretário Adjunto lembrou que a quantidade de falhas foi pouca comparada com o total de testes. “É um teste rápido, somente oito testes tiveram defeitos dentre os 8 mil. Não podemos assustar a população com essa notícia”, afirmou Ricardo Tavares.

Os novos pontos de testagem também foram informados. “Vamos migrando a medida das testagem, começamos pelas regiões com mais casos. A partir da próxima segunda vamos para outras regiões como Candangolândia, Sobradinho, Ceilândia. Vamos evoluindo para as cidades de acordo com a incidência de casos”, lembrou Ricardo Tavares.

Relação com o Ministério da Saúde

“Ontem tivemos com o novo ministro e faremos sempre uma aproximação para termos a melhor relação possível com o ministério da saúde”, afirmou Francisco Araújo Filho, Secretário de Saúde. Com a recente troca no comando do Ministério da Saúde, o secretário voltou a dizer que a relação é a mesma. “Nunca fizemos críticas ao ex-ministro da saúde. Estamos mantendo uma relação republicana e pedindo apoio do ministério”, finalizou.