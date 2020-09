Estações do metrô da 106 e 110 Sul estão prontas

PUBLICIDADE

Na próxima quarta-feira (15) serão inauguradas as duas novas estações de metrô da Asa sul, na 106 Sul e 110 Sul. As instalações são semelhantes às demais estações da Asa Sul e compreendem as passagens subterrâneas para os Eixos W e L.

Foram investidos R$ 35,8 milhões na conclusão das obras das estações e na implantação dos demais sistemas, como telefonia e sistema de transmissão de dados. As obras duraram 25 meses.

As estações 106 e 110 Sul funcionarão no mesmo horário das demais: de segunda a sábado, de 5h30 às 23h30, e aos domingos e feriados, de 7h às 19h. Não haverá alteração no intervalo entre os trens. Cada uma das estações têm 15 lojas e uma sala comercial. A ocupação dos espaços comerciais ainda está em negociação.

Serviço

Data: 15/9

Horário: 10h

Local: Estação da 106 Sul

Com informações da Agência Brasília