Escola de Gestão Compartilhada aumenta número de aprovados na UnB

O Centro Educacional 07 de Ceilândia (CED 07) aprovou 10 alunos no último PAS da UnB e a Escola de Gestão Compartilhada está otimista quanto ao resultado positivo de outros alunos. A direção pedagógica destaca programas de conscientização.

De acordo com a vice-diretora do CED 07, Cristiane Alves, no ano de 2019 a escola aprovou 20 alunos na UnB. Este ano aprovou 10 no PAS e ainda não houve a segunda chamada. “Estamos bastante otimistas, esperamos que mais alunos sejam convocados na segunda chamada. Mal começou o ano e já alcançamos 50% do que conquistamos no ano anterior”, afirmou a vice-diretora.

A expectativa de superar o número anterior de aprovados na UnB é grande devido ao incentivo dado aos alunos para se inscreverem nos processos seletivos, como o PAS e o Enem. Segundo Cristiane, os alunos têm computadores disponíveis na escola só para fazer a inscrição.

A parceria com a PMDF tem ajudado a escola a cumprir metas. A projeção que a escola tem no aumento do número de aprovados gira em torno de 20% ao ano. A direção pedagógica e a Polícia Militar tem feito um planejamento pontual para alcançar este índice de aprovação.

“A aceitação da comunidade com a escola aumentou com a chegada da PMDF, tanto que estamos com todas nossas vagas preenchidas”, declarou a vice-diretora.