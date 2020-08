Entenda o número de novos casos e óbitos da Covid-19 no DF

PUBLICIDADE

Neste mês de agosto o Distrito Federal atingiu o platô da pandemia de coronavírus na região, alcançando a estabilização no números de caso. No entanto, entre o início de julho e agosto, houve uma evolução crescente nos registros, atingindo 2.042 óbitos por conta da covid-19. Até aqui são 138.735 confirmações da doença até o momento. Vale lembrar que ainda existem as subnotificações.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o maior número de óbitos em um mesmo dia ocorreu em 9 de julho, quando 40 vidas foram perdidas no DF para a Covid-19. Mas esse número não representa uma média diária de perdas no Distrito Federal.

Os óbitos divulgados no dia não aconteceram, necessariamente, na data. A Secretaria divulga as mortes conforme elas são registradas. Por isso, em um dia que registra 15 óbitos, por exemplo, podem haver mortes de até uma semana antes, sendo registradas naquele dia. A informação mais precisa corresponde à data da ocorrência do óbito, que obviamente não é a data em que foi registrado.

“O exemplo mais recente disso pode ser observado nesta segunda-feira (17), quando houve um aumento no registro de óbitos, totalizando 66. Sendo que a maioria deles ocorreu nas semanas anteriores, seja devido ao atraso na notificação ou na confirmação laboratorial, especialmente na rede privada”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde, Eduardo Hage.

Outros exemplos ocorreram em 11 e 12 de agosto. O primeiro dia registrou 53 óbitos, enquanto o segundo teve 55. Todavia, os registros desses dias compilaram mortes que ocorreram desde 29 de julho e precisaram de tempo hábil para confirmar se foram causadas pela Covid-19. Naqueles dois dias específicos de agosto, foram contabilizadas 24 e 18 óbitos, respectivamente, longe do pico em julho ou do número dos registros diários.

“A verdade é que a curva de casos e de óbitos está estabilizando. Quando registraram 53 e 55 óbitos nos boletins, eles ocorreram em dias anteriores, sendo confirmados com a Covid-19 posteriormente. Há uma diferença entre o que é registrado e o óbito do dia, e isso precisa ficar claro. Em qualquer epidemia acontece dessa forma”, destaca Eduardo Hage.

Data precisa

De acordo com o gestor, o essencial na contabilização para avaliar a curva de casos e de óbitos pela Covid-19 é a data precisa em que o caso foi notificado e o paciente faleceu vítima da doença.

“Isso é muito mais importante do que quando ele entra na estatística, porque há atrasos na notificação por vários fatores, seja do hospital ou de algum resultado pendente de laboratório. Como é necessária essa confirmação, o registro de óbitos pode variar tanto de um dia para outro”, ressalta o subsecretário.

Diariamente, a Secretaria de Saúde disponibiliza à imprensa, de forma transparente, uma síntese com a data de todos os óbitos registrados nos boletins. Com isso, é esperado que a informação também seja divulgada com a mesma transparência e não com sensacionalismo.

Casos

Já os casos confirmados com a Covid-19 entram na estatística somente depois da investigação epidemiológica. As notificações de suspeitos e confirmados partem de todas as unidades de saúde do DF, públicas e privadas, sendo enviadas para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

Outras fontes importantes são os dados enviados pelos laboratórios que realizam o teste RT-PCR, mais conhecido como swab, a exemplo do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF). Os laboratórios privados também enviam diariamente seus resultados para a análise no Ciob.

Ainda entram na contagem os exames realizados nas unidades básicas de saúde (UBSs), unidades de pronto atendimento (UPAs), hospitais e demais locais que fazem os testes rápidos e swab.

Assim que os dados são enviados de diferentes locais, há o trabalho de consolidação das informações na central montada no Ciob. É necessário conferir se há erros como duplicação de informação, precisando checar os resultados entregues pelos laboratórios para confirmar se o caso realmente é suspeito ou confirmado.

Com todos os dados consolidados e analisados, é produzido um boletim diário. Essas informações também são divulgadas no site da Secretaria de Saúde. http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/