Encontro em São Paulo abre portas do DF para Portugal

O vice-governador Paco Britto se reuniu, na tarde desta quinta-feira (21), em São Paulo, com o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas, o economista Nuno Rebelo. Na pauta do encontro, o destaque foi a integração e aproximação entre a capital federal e o país europeu.

De acordo com o vice-governador, mostrar uma Brasília atrativa para investidores do mundo todo faz parte do plano de recuperação da economia e do desenvolvimento da cidade. “Por determinação do governador Ibaneis Rocha, é importante tratar do período de pandemia, garantindo saúde e atendimento a todos os cidadãos, mas também do pós-pandemia, onde economia e desenvolvimento são extremamente importantes”, afirmou.

Nuno Rebelo – que é filho do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo – se mostrou interessado na aproximação com Brasília e acredita que esse primeiro encontro com o vice-líder do Executivo local já possa trazer resultados positivos para o setor produtivo tanto do DF quanto de Portugal. Ele retribuirá a visita feita por Paco entre o final de fevereiro e início de março deste ano.

Embora o encontro em São Paulo tenha sido apenas institucional, os dois conversaram sobre várias áreas importantes para alavancar o desenvolvimento do DF. O destaque foi a área energética, da energia solar fotovoltaica. Na ocasião, o vice-governador aproveitou para presentear Rebelo com o livro Brasília vista do céu, do fotógrafo bento Viana, publicação que mostra o patrimônio arquitetônico da capital federal.

Agência Brasília