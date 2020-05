Emprego: agências do trabalhador oferecem 165 oportunidades

PUBLICIDADE 

As agências do trabalhador estão com 165 vagas abertas para esta terça-feira (26). O maior salário é oferecido na única vaga para marceneiro, por R$ 2.200, mais benefícios. A escolaridade não é exigida, mas é preciso ter experiência na área.

O maior número de vagas é para operador de telemarketing ativo e receptivo, um total de 70, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 1.329, mais benefícios. Exige-se ensino médio completo, mas não é necessário ter experiência.

Também há oportunidades para pessoas com deficiência para mecânico de manutenção hidráulica (1), operador de caixa (3), repositor de supermercado (3) e servente de obras (2). As remunerações variam entre R$ 1.065 e R$ 1.695. Com a exceção de servente, todos exigem ensino médio completo.

Para quem se interessar e se enquadrar nas exigências das vagas, é preciso acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir em uma das agências do trabalhador entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.

Para baixar o Sine Fácil gratuitamente, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular. No momento, o aplicativo só está disponível para aparelhos com Android. Acesse a Play Store e pesquise pelo aplicativo “Sine Fácil”. Após conclusão da instalação, clique no ícone do programa presente na sua lista de aplicativos para iniciar o Sine Fácil.

Agência Brasília