Empreendedores de Brasília se reinventam e prometem dia das mães com muita proximidade afetiva

Em tempos de pandemia, todas as relações foram adaptadas. A convivência física foi substituída pelas vídeo chamadas e trocas de mensagens. Novas rotinas foram estabelecidas com a apresentação de uma nova realidade. Com a proximidade do dia das mães, muitos se preocupam em como celebrar uma das datas que mais movimenta o comércio local do DF. Para que a data não passe em branco, pequenos empresários da Capital do país, criaram soluções inovadoras e farão a data ser especial como sempre foi.

É o que promete a chef italiana Ana Cláudia Morale. Segundo a chef, após a mudança da forma de consumir, ela já estava amadurecendo como celebrar do dia das mães com todas as honras que ele pede. Por isso, ela criou o projeto Amore Di Mama. Trata-se de um petit comité exclusivo que será entregue no conforto das casas das mães. O mimo é composto por um espumante baby – Gran legado brut, dois bombons em formato de flor, pintados à mão, uma latinha com baci di dama, biscoito italiano a base de avelãs, um pote pequeno com amarenas, um cartão personalizado e muito amor em cada ingrediente. O super presente pode ser adquirido pelo valor de R$140,00 e com certeza vai agradar todas as mamães.

Já a empresária e responsável pela Lis Boutique Floral, Andiara Antunes traz um projeto único exclusivo e acredita que a data não vai ser prejudicada. Com a composição de um produto personalizado, a empresa produz arranjos florais com características que mais agradam a mãe que será presentada. Para isso, as floristas de sua equipe buscam inspiração através de uma consulta sobre o perfil, estilo e situação do presente. Tudo isso para criar algo único e inesquecível. Andiara garante que serão oferecidas várias opções de presente para o dia das mães, tais como arranjos menores, arranjos médios em caixas, arranjos no vidro redondo, buquês, orquídeas e terrários. Os valores são a partir de 35,00. As entregas serão feitas na parte da manhã do dia 10 de maio ou podem ser retiradas no próprio espaço. Na Asa Sul as entregas serão gratuitas e em outras localidades, a taxa de entrega varia de acordo com o lugar. Além das flores, a Lis Boutique Floral vai compor um box café da manhã, que são caixas com diversas iguarias acompanhada de um arranjo floral. O processo é feito totalmente de forma online, garantindo o distanciamento exigido para o momento.

Projeto Amore Di Mama

Valor: R$ 140,00

Encomendas podem ser feitas diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526

Lis Boutique Floral

Valor: a partir de R$35,00

Encomendas podem ser feitas diretamente com a empresária Andiara Antunes (61) 9134 0145

