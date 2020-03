Emendas: de carona no corona

PUBLICIDADE 

O deputado distrital Martins Machado (Republicanos) aproveitou do receio da população local com a confirmação do coronavírus no Distrito Federal para destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil à saúde da capital.

Os recursos devem ser utilizados na prevenção da doença para que os números de infectados na cidade sejam controlados. Parte do valor será destinado à compra de equipamentos e utensílios para o SAMU. Materiais de proteção individual como luvas, máscaras e óculos, devem ter prioridade nas aquisições governamentais.

“Assim como a dengue, precisamos estar muito atentos à prevenção desta doença, é a melhor opção. Por isso, é necessário equipar as ambulâncias do SAMU, que operam diretamente com a população”, justificou.

O valor total foi inserido no Programa de Descentralização das Ações de Saúde (Pdpas), canal de maior agilidade do GDF.

A paciente do Distrito Federal infectada pelo novo coronavírus segue internada “em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte, com melhora no quadro respiratório e hemodinâmico”, informou a Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira (9), por meio de nota. A mulher de 52 anos está em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília.

Segundo a secretaria, “o estado dela ainda é grave, porém está estável, com suporte ventilatório e hemodinâmico. A paciente apresenta síndrome respiratória aguda severa e tem comorbidades que agravam o quadro clínico. Ela está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e de todo suporte técnico-científico”.