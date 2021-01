Em uma semana, mais de 80 mil toneladas de adubo entregues à agricultores de Samambaia

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal tem disponibilizado os insumos de forma gratuita para os agricultores de todo Distrito Federal. Entretanto, em Samambaia, a maior dificuldade enfrentada pelos produtores da região está no transporte, em virtude do alto valor do frete.

O serviço foi intensificado no início da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Apenas nos primeiros dias úteis de 2021, mais de 80 toneladas de insumo foram entregue em diversos locais. O sítio Vale da Samambaia, foi um dos pontos contemplados com a iniciativa. A senhora Arcanja Cordeiro, produtora rural, explica a importância desta atitude para o setor “ para mim que sou uma pessoa de idade, essa ajuda foi muito importante, o lucro não é muito grande, então qualquer valor que podemos economizar é muito bem-vindo. Só tenho a agradecer ao Governador Ibaneis por se preocupar com a gente e ao Gustavo Aires, por estar sempre aqui em nosso setor”.

Arcanja relembra com carinho as intervenções realizadas recentemente no setor “graças a Deus, não é só adubo que recebemos, nossas estradas estão bem niveladas, todas as pontes foram refeitas, esse governo, tá nota 10”.

“Esse é o compromisso que o nosso Governador firmou com o povo. Aqui na cidade, temos trabalhado para cumprir essa promessa” Gustavo Aires, Administrador de Samambaia explica como nasceu a iniciativa. “Agora, saber que pequenas atitudes podem contribuir para o desenvolvimento econômico e social da nossa comunidade, não tem preço” alegra-se Aires ao contar detalhes da ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como fazer para ter acesso?

É muito simples, o processo acontece assim: o produtor rural precisa ser cadastrado na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) e regularizado. Para a liberação, é indispensável registro oficial da solicitação no órgão, a Emater disponibiliza até 90 toneladas de compostos orgânicos produzidos pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e mais uma mistura com biofertilizante em proporção de 30 toneladas por hectare de área a ser cultivada – um hectare equivale a 10.000 metros quadrados de terra.