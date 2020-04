Em parceria com as Forças Armadas, GDF desinfeciona UBSs no Itapoã

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (24), o Governo do Distrito Federal (GDF) realizou a desinfecção das três unidades básicas de saúde (UBS) do Itapoã. A medida faz parte de uma parceria da Administração Regional do Itapoã com os Forças Armadas, por meio do Comando Militar do Planalto.

As unidades 1, 2 e 3 receberam a visita de 51 militares que, devidamente paramentados, pulverizaram todos os espaços dos postos de atendimento com dois compostos químicos: um com álcool a 70% e outro com água sanitária a 0,5% de teor de cloro ativo – componentes capazes de exterminar o vírus.

A proposta de desinfectar as unidades surgiu depois que uma delas recebeu um paciente diagnosticado com Covid-19. A procura por atendimento nos postos é grande, e tem um fluxo diário intenso, segundo o administrador regional Valdemar Medeiros.

De acordo com ele, a parceria do GDF com o governo federal é mais uma iniciativa para tranquilizar a população do Itapuã, que tem cerca de 65 mil habitantes. “O GDF está preocupado com os moradores. Diante disso, estamos buscando parcerias para tentar prevenir e fazer um controle mais efetivo e eficaz da disseminação do vírus.”

Continuidade

Além da desinfecção, os militares da Marinha capacitaram as equipes de limpeza das UBS e da Administração Regional do Itapoã para que o trabalho de desinfecção diário – e semanal, de uma maneira mais intensa – fosse mantido.

As orientações tinham como conteúdo a correta utilização do material e das substâncias para manutenção da limpeza; utilização e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras e luvas; e a realizar corretamente a higienização das áreas comuns no combate a Covid-19.

Com informações da Agência Brasília