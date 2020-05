Em nono dia de drive-thru, Saúde registra 4,1 mi testes realizados

PUBLICIDADE 

No nono dia de testagem em massa no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde contabilizou 4.113 testes aplicados nos 10 pontos espalhados pela capital.

Das mais de 4 mil pessoas que procuraram testagem, 40 foram confirmadas com a covid-19. Da 21 de abril , 41.888 pessoas foram testadas, e o resultado foi positivo em 244 delas.

A Secretaria de Saúde dá prioridade nos testes para as pessoas com sintomas de gripe, falta de ar ou com histórico de contato com algum caso confirmado do novo coronavírus. Elas precisam morar com idosos e morar nas regiões administrativas que participarão, neste momento, da testagem em massa. Nos casos detectados como mais graves, os pacientes poderão ser direcionados para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Agendamento

Para reduzir o tempo de espera e evitar aglomerações, o atendimento deve ser agendado pela internet, por meio do site Teste em Massa Covid-19, ou pelo aplicativo e-GDF. O resultado do exame é enviado para o e-mail cadastrado no site. O direcionamento do local do exame leva em consideração a área onde o cidadão reside.

Confira, abaixo, os números de testes realizados em cada um dos pontos de testagem no DF

Para moradores de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Arniqueiras

Unieuro

Testes realizados em 4/05/2020: 397

Resultados positivos: 2

Soma dos testes realizados neste ponto e nos pontos desativados em Águas Claras

Testes realizados até o momento (nesse e nos dois pontos que funcionavam em Águas Claras até semana passada): 14.293

Resultados positivos: 106

Moradores das asas Sul e Norte, Sudoeste, Cruzeiro/Octogonal e Noroeste

Estacionamento 13 do Parque da Cidade

Testes realizados em 4/05/2020: 541

Resultados positivos: 4

Soma dos testes realizados neste ponto e no posto do Mané Garrincha, que foi desativado

Testes realizados até o momento: 14.653

Resultados positivos: 62

Moradores do Lago Sul, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral:

Paróquia São Pedro de Alcântara – St. de Habitações Individuais Sul EQI 7/9, Lago Sul

Testes realizados em 4/05/2020: 544

Resultados positivos: 4

Testes realizados até o momento: 2.527

Resultados positivos: 12

Moradores do Lago Norte, Varjão e Granja do Torto

Iguatemi Shopping

Testes realizados em 4/05/2020: 304

Resultado positivo: 1

Testes realizados até o momento: 2.093

Resultado positivo: 1

Moradores do Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Park Sul

Parque Shopping

Testes realizados em 4/05/2020: 413

Resultados positivos: 8

Testes realizados até o momento: 3.034

Resultados positivos: 23

Moradores de Ceilândia, Por do Sol e Sol Nascente:

IESB Unidade Ceilândia

Testes realizados em 4/05/2020: 377

Resultados positivos: 9

Testes realizados até o momento: 2.232

Resultados positivos: 21

Moradores de Sobradinho I, II e Fercal:

SESI – AE 03 – Lotes A/F – Q 13 – Parque dos Jequitibás, Sobradinho

Testes realizados em 4/05/2020: 328

Resultados positivos: 2

Testes realizados até o momento: 1.847

Resultados positivos: 9

Moradores de Ceilândia e Taguatinga:

JK Shopping

Testes realizados em 4/05/2020: 420

Resultados positivos: 2

Moradores de Planaltina:

Loja Maçônica 7 de Setembro, próxima ao Hospital Regional de Planaltina

Testes realizados em 4/05/2020: 272

Resultados positivos: 7

Moradores do Gama e Santa Maria:

Estádio Bezerrão

Testes realizados em 4/05/2020: 517

Resultado positivo: 1

Com informações da Agência Brasília