Em dia de 4 mil toneladas de lixo foram recolhidos na Vicente Pires

Na tarde desta quarta-feira (29) o vice-governador Paco Britto esteve em Vicente Pires para ver de perto o resultado da ação GDF Presente na cidade. Com as ruas totalmente limpas e a população satisfeita, uma semana de trabalho intenso que envolveu administração regional, Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e outros órgãos do GDF, apresentou número surpreendente: mais de 4 mil toneladas de lixo recolhido.

Em apenas três dias de mutirão, tempo em que a ação aconteceu oficialmente, foram utilizados 56 caminhões que fizeram 125 viagens de Vicente Pires até o Lixão da Estrutural, onde o material foi descartado. Além da retirada do entulho e do lixo que estava jogado nas ruas da cidade, deu certo o apelo da administração junto aos os moradores para que entregassem todos os inservíveis – sofás e geladeiras, por exemplo.

“Nós usamos os grupos de WhatsApp para contatar os representantes de cada condomínio que, por sua vez, comunicaram aos moradores. No dia do recolhimento, muita gente esperava os caminhões na porta das casas com o material que queriam descartar”, contou o administrador de Vicente Pires, Daniel de Castro.

O trabalho do GDF Presente ainda recolheu mais de 600 toneladas de pneus velhos em toda a cidade. Também avisados pela administração, as borracharias de Vicente Pires souberam da ação e fizeram o descarte.

Durante a passagem do vice-governador pela cidade, moradores e comerciantes parabenizaram a iniciativa do GDF. “O lixo na rua, além de deixar a cidade feia e suja, causa muitos transtornos na época de chuva. A água escoa pelas ruas trazendo todo o lixo junto”, explicou o comerciante César Silva Castro, dono de uma padaria em Vicente Pires.

Para a dona de casa Camilla Barreto, a cidade mais limpa é também um alívio para quem se preocupa com a proliferação do mosquito Aedes aegypiti, causador de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O vice-governador aproveitou a visita para caminhar, literalmente, sobre o novo asfalto da Rua 3, que está sendo feito por equipes do Departamento de Estradas de Rodagens (DER/DF), da Novacap e da Secretaria de Obras.

“Vicente Pires é um canteiro de obras que o governo não vai deixar parar”, garantiu Paco a um grupo de moradores que comemorava o asfaltamento de 600 metros da avenida, na altura do cruzamento das ruas 10 e 8. “A população de Vicente Pires merece este asfalto. E merece muito mais o que vem pela frente”, completou.

Paco Britto conferiu também o resultado do asfaltamento da Rua 10, já concluído. A partir da próxima semana, faixas e estacionamentos serão pintados e as placas de sinalização serão instaladas.

Segundo o administrador Daniel de Castro, a maior parte das obras nas ruas de Vicente Pires que foram prometidas já foi concluída. Além disso, a parte ainda inconclusa só espera o fim das chuvas para que os trabalhos recomessem.

Com informações da Agência Brasília.