Eixão do Lazer não vai fechar neste domingo (22)

Por conta da pandemia do novo Coronavírus – Covid 19, seguindo a orientação de evitar locais de aglomeração e a proximidade entre as pessoas, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) decidiu pelo não fechamento do Eixo Rodoviário (DF-002) para o tradicional Eixão do Lazer neste próximo domingo (22).

Para os domingos futuros a realização do Eixão do Lazer será avaliado pelo DER/DF e informado de acordo com o posicionamento do órgão.

Agência Brasília