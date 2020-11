Duplicação de trecho da DF-001 é tema discutido em audiência pública

PUBLICIDADE

Interessados em debater a obra de duplicação de trecho da DF-001, incluindo a ponte sobre o córrego Paranoá (Via Ponte Paranoá), poderão participar da audiência pública que será realizada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade, nesta sexta-feira (27). A reunião terá duas horas de duração, com início às 14h, no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF, localizado no edifício-sede do órgão, SAM – Bloco C – Setor Complementares, Brasília-DF.

Devido às normas de combate à pandemia da Covid-19, só poderão ficar no auditório 16 pessoas de cada vez. Mas a audiência será transmitida em tempo real pela internet, no canal da Semob, no Youtube, e permanecerá gravada para consultas. O link será gerado no dia (mais informações no site da Semob). Durante a transmissão ao vivo, os interessados poderão participar também por meio de mensagens de áudio ou vídeo em WhatsApp. E, ainda, protocolar as contribuições por escrito, na recepção do auditório.

Contribuição

A participação nos debates para aprimorar o projeto da Via Ponte está aberta a qualquer interessado. Mesmo após a audiência, as contribuições poderão ser encaminhadas até o dia 11 de dezembro deste ano, por meio de mensagem para o endereço [email protected]

As contribuições por escrito e com identificação do remetente também podem ser protocoladas no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte – Sain – Estação Rodoferroviária Sobreloja Ala Sul – CEP: 70631-900, Brasília-DF – em dias úteis de 8h às 12h e de 13h às 18h; ou enviadas pelos Correios, com aviso de recebimento, para o mesmo endereço. Será considerada a data de postagem até o último dia da consulta pública.

Os estudos para a obra da Via Ponte estão disponíveis para consulta no site da Secretaria de Transporte e Mobilidade. Também estão à disposição as minutas de edital e contrato, e as planilhas da modelagem econômico-financeira juntamente com as orientações para participação da sociedade no processo de discussão da matéria.

A construção, conservação e manutenção de toda a infraestrutura viária da continuação e duplicação de trecho da DF-001, inclusive ponte sobre o córrego Paranoá (Via Ponte Paranoá), será por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa. O investimento previsto é de R$ 234,9 milhões, e o contrato terá duração de 17 anos.

Pista dupla

A obra da Via Ponte tem o objetivo de melhorar as condições de tráfego da DF-001, especialmente da região do Paranoá e Jardim Botânico, com a sua duplicação e a retirada do tráfego da Barragem do Paranoá.

O projeto prevê a construção em pista dupla do segmento da Estrada Parque Contorno (EPCT) até a interseção com a DF-005, totalizando 7,17 quilômetros. Dentro desse trecho será construída uma ponte de 380 metros sobre o córrego Paranoá. Após a entrega das obras o parceiro privado ficará responsável pela manutenção e conservação da via e da ponte até o final dos 17 anos do contrato.

A Via Ponte terá o projeto definido após o debate com a sociedade sobre os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, e as respectivas minutas de edital e contrato. Todos esses documentos se encontram na página da Semob na internet.

