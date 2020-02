Dupla é presa com drogas após assaltarem farmácia em Sobradinho

PUBLICIDADE 

Na noite desse sábado (22) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma dupla no Lago Norte após os acusados roubarem uma drogaria em Sobradinho. A corporação recebeu a informação sobre o roubo via rádio e localizou os acusados em um veículo na DF-005.

A equipe policial interceptou o veículo, que teria sido utilizado para praticar o roubo a uma drogaria no Balão do Colorado, em Sobradinho. Uma das vítimas reconheceu o menor de idade como autor do crime. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo.

O outro suspeito abordado estava com 2 kg de uma substância análoga a Haxixe. Os militares foram até a casa dele, no Paranoá, e a droga foi apreendida. Ele foi, então, levado para a 6ª Delegacia de Polícia (DP) para que a ocorrência fosse registrada.