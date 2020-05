Dupla é presa após assaltar a mesma casa duas vezes na Ceilândia

PUBLICIDADE 

A 23ª DP elucidou dois crimes de roubos a residência praticados contra uma mesma vítima no Setor P Sul, Ceilândia. O primeiro roubo ocorreu no dia 22 de março e os criminosos, com uso de arma de fogo, levaram 40 aparelhos telefônicos de última geração, dentre outros bens. O prejuízo total foi de R$ 200 mil.

A vítima era um empresário que guardava os aparelhos em sua residência, o que atraiu os criminosos para um segundo roubo ocorrido no último dia 26. A dupla Yan Vítor Vasconcelos Freire, de 21 anos, e Cleydson Desterro Ferreira, 26, foram reconhecidos nos dois assaltos.

Além dos roubos, os criminosos acabaram presos em flagrante na quarta-feira (27) na posse de um veículo que tinham acabado de roubar.

Com informações da PMDF